اونلاين | يلا شوت حصري yalla live مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر اليوم السبت 06/04/2019 الدوري الإيطالي

نقل بين ماتش مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع، يستضيف نادي يوفنتوس نظيره اسي ميلان مساء اليوم السبت الموافق 6 ابريل 2019 وذلك ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، وسوف تقام المباراة علي ارضية ملعب أليانز ستاديوم (تورينو)، يتبقى لنادي يوفنتوس 6 نقاط على تحقيق اللقب الرابع على التوالي والأول للاعب البرتغالي رونالدو الذي سيدخل التاريخ وذلك بسبب حصول علي لقب الدوري الإنجليزي مع نادي مانشستر يونايتد ولقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد ولقب الدوري الإيطالي مع نادي يوفنتوس إذا حقق الفوز في المبارتين المقبلتين سوف يحصل علي الدوري رسمياً.

رابط البث المباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان مباشر في قمة مباريات الجولة الواحدة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، وعليه وقد أكد المدير الفني لنادي اليوفنتوس موقف مشاركة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق الإيطالي من مشاركته أمام نادي إسي ميلان في اطار الجولة الواحدة والثلاثون من منافسات الدوري الإيطالي، وذلك بعد أن تعرض اللاعب للإصابة مع المنتخب الوطني وأعلنت العديد من الصحف أن اللاعب يريد الإلتحاق بمباراة أياكس الهولندي ويقوم بالعمل الفردي خلال الأونة الماضية من أجل الإلتحاق بمباراة اياكس الهولندي وأيضا من المحتمل أن يشارك امام الميلان كما أعلنت أحد الصحف الإيطالية ولكن لن يتم المخاطرة به من أجل الحفاظ عليه لمباراة أياكس.