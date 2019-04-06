اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر اليوم السبت 6 / 4 / 2019

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يلتقي فريقي يوفنتوس وميلان ضمن الأسبوع 31 من عمر الدوري الايطالي 2019، بمشاركة النجم العالمي رونالدو ، تفوق كاسح لليوفي في جميع مبارياته أمام فريق ميلان الذي لم يفوز علي يوفنتوس سوي لقاء وحيد منذ أكثر من خمس سنوات في الدوري ، عكس السيدة العجوز الذي تحاوز اكثر من 10 مباريات فوز.

تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وميلان في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 4 ويعلق علي اللقاء علي محمد علي،علي ملعب أليانز ستاديوم.

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان مباشر

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