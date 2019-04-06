اونلاين | يلاشوت HD | مشاهدة مباراة الوداد المغربي وحوريا بث مباشر اليوم 6-4-2019 حصري يوتيوب

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يلاشوت HD | مشاهدة مباراة الوداد المغربي وحوريا بث مباشر اليوم 6-4-2019 حصري يوتيوب

تقام اليوم السبت مباراة حوريا الغيني والوداد الرياضي المغربي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد 28 سبتمبر لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكان الفريقان سبق وأن تواجها في دور المجموعات من النسخة الماضية حيث أقيمت مباراة الجولة الثالثة على ملعب إستاد 28 سبتمبر لحساب المجموعة الثالثة وإنتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجل وقتها للوداد إسماعيل الحداد هدف التقدم فيما تعادل لأصحاب الأرض أوكانسي مانديلا.

وفي مباراة الجولة الرابعة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس تمكن الوداد من الفوز بهدفين مقابل لا شيء وقعهما الشيخ إبراهيم كومارا ومحمد أوناجم.

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توقيت متابعة مباراة حوريا الغيني ضد الوداد المغربي على الهواء مباشرةً

تبدأ مباراة حوريا الغيني ضد الوداد المغربي على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة حوريا الغيني ضد الوداد المغربي اليوم السبت

تنقل مباراة حوريا الغيني والوداد البيضاوي المغربي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد 28 سبتمبر عبر قنوات بي إن سبورتس وبالتحديد قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها جواد بده ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي إيريك أطوغو كاستان.