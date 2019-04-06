اونلاين | shoot 7sry مشاهدة مباراة الوداد وحوريا بث مباشر اليوم السبت 06/04/2019 دوري أبطال أفريقيا kora star

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نقل بي ان ماتش مشاهدة مباراة الوداد الرياضي وحوريا بث مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع، حيث يستضيف نادي حوريا الغيني نظيرة الوداد الرياضي المغربي وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي من عمر مسابقة دوري أبطال افريقيا، حيث يدخل نادي الوداد الرياضي ويريد أن يقتنص الفوز من نادي حوريا الذي يستضيفة علي ملعب ووسط جماهيرة، وجدير ن المباراة سوف تقام علي ارضية ملعب 28 سيتمبر بغنيا .

رابط البث المباشر مشاهدة مباراة الوداد وحوريا مباشر في قمة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اون لاين يوتيوب جوال، حيث يدخل الوداد بمعنويات عالية للغاية بعد أن حقق الفوز علي نادي شباب الحسمة بالدوري المغربي بسداسية وشهدت تألق جميع لاعبي الفريق وقدمو مستوي جيد ووجهو رسالة شديدة لناد حوريا الذي يستضيفهم في غنيا في دوري الأبطال بدور ربع نهائي، وجدير أن الوداد الرياضي تأهل لدور ربع نهائي بعد أن إحتل المركز الأول في المجموعة الأولي التي كان يتواجد بها كل من صن داونز ولوبي ستازز وأسيك ميموسا.