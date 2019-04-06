رياضة | كلوب يشيد بمحمد صلاح بعد عودته للتسجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يشيد بمحمد صلاح بعد عودته للتسجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالدولي المصري محمد صلاح، جناح الريدز، مؤكدًا أن اللاعب كان يحافظ على هدوئه باستمرار.

محمد صلاح قاد ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في الجولة الـ33، من عمر البريميرليج.

وقال كلوب في تصريحات بعد المباراة: صلاح حافظ على هدوئه باستمرار، إنها لحظة رائعة لأنه سجل أول هدف له منذ فترة طويلة، مو أنهى الكرة بشكل مميز للغاية.

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وأضاف: اللاعبون سعداء لنابي كيتا بعد تسجيل أول هدف له هذا الموسم، الكل احتضنه في غرف خلع الملابس، الكل رفض الاحتفال بشكل مبالغ فيه، لأنه كان هناك عمل يجب القيام به.

وسجل صلاح أول هدف له مع ليفربول بعد فترة صيام طويلة عن التهديف، حيث ابتعد عن التسجيل طوال 9 مباريات.

الريدز عاد من جديد لصدارة البريميرليج، برصيد 82 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، صاحب المرتبة الثاني، في المقابل يأتي ساوثهامبتون في المرتبة السادسة عشر برصيد 33 نقطة.