شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توافد مشجعو الزمالك على مطار القاهرة لاستقبال بعثة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم السبت، توافد مشجعو نادى الزمالك لاستقبال بعثة كرة اليد بنادى الزمالك المقرر أن تعود من المغرب بعد قليل بعد فوزها على الأهلى بنتيجة 38/35، فى الوقت الإضافى فى اللقاء الذى أقيم فى مدينة وجدة المغربية التى استضافت لقاء البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للأندية"السوبر جلوب" 2019 بالسعودية.

ووصل الفريق الأبيض بالتتويج بهذا اللقب إلى النجمة الأفريقية السادسة ليقف رصيد الفريق الأحمر عند لقب وحيد والذى حققه عام 2017 على حساب الفريق الأبيض أيضا بينما حقق الزمالك لقب هذه البطولة 5 لتحقيق النجمة السادسة،وذلك أعوام كلا من،2002 ،2010 ،2011 ،2012 ، 2018.

وينتظر فريق الزمالك من مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور صرف مكافأة التربع على عرش أفريقيا قبل مواصلة مشوارا لحصول على لقب دورى المحترفين.

















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