شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. بيراميدز يسعى للثأر من الاسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف بيراميدز نظيره الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تنقصها الإثارة يدخلها بيراميدز بحثاً عن الانتقام من الدراويش بعد ثنائية الدور الأول ومتسلحاً بفوزه الأخير على بتروجت بثنائية دون رد وهى نفس نتيجة الدراويش أمام المقاولون العرب .

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 47 هدف وتلقت شباكه 24 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 8 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 20 هدف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة .

وطالب الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة فى محاولة لمواصلة التقدم فى جدول الدورى انتظارا لتعثر الأهلى والزمالك فى الأسابيع القادمة، بينما شدد البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى على لاعبيه استمرار قطار الانتصارات فى خطة البحث عن المربع الذهبى أمام منافس قوى لايستهان به.