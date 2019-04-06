شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فى جوهانسبرج لإنهاء أزمة الشحات قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة مع حسين الشحات صانع ألعاب الفريق على هامش التدريبات فى العاصمة الجنوب افريقية جوهانسبرج، قبل مواجهة صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا والمقرر إقامتها الثالثة عصر اليوم السبت. وطالب عبد الحفيظ حسين الشحات بإغلاق ملف الغرامة التي تم توقيعها عليه والتركيز فى كيفية مساعدة الفريق فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق صن داونز والتى تعين الفريق قبل مواجهة الإياب فى مصر. وكان سيد عبد الحفيظ قد أبلغ حسين الشحات بتغريمه وفقا للائحة نظرا لما بدر منه أثناء استبداله أمس فى مباراة الاتحاد السكندرى بالدوري العام، وتقدم حسين الشحات باعتذار رسمى لـ سيد عبد الحفيظ عن واقعة استبداله ، مؤكدًا تقبله قرار الغرامة المالية، مشددا على احترامه الكامل لرؤية الجهاز الفنى وقراراته ورغبته فى مساعدة الفريق دائما لتحقيق الانتصارات المحلية والأفريقية، الأمر الذى لاقى قبولا من جانب مدير الكرة والجهاز الفنى.

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