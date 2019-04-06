شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يبحث عن إنهاء نغمة التعادلات أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الجونة نظيره النجوم فى الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متوازنة لاسيما بعد تعادل الجونة مع المقاصة سلبياً فى أخر ظهور فيما تعادل النجوم مع الداخلية بهدف لكل فريق.

ويحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 39 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل النجوم المركز الأخير برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 34 هدف .

ويتمسك حمادة صدقى المدير الفنى للجونة بإقامة المباراة على ملعبه لخطف النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو مراكز المقدمة فى أول مواسم فريقه بالممتاز، فيما شدد مؤمن سليمان المدير الفنى للنجوم على لاعبيه أن الفوز هو الخيار الوحيد أمامهم للنجاة من دوامة الهبوط التى تحاصرهم بشدة .