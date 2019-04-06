شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يرسم الليلة خطة إنبى لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع على ماهر المدير الفنى لإنبى، خطة مواجهة الداخلية، فى التدريبات الختامية للفريق مساء اليوم، استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقان، غدا الأحد، على استاد كلية الشرطة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين بالدورى.

وسيمنح على ماهر تعليمات الفنية الأخيرة للاعبين فى مران اليوم من أجل الاستعداد للمواجهة بعدما تحدث معهم حول أهمية المباراة نحو مواصلة التقدم للابتعاد عن منطقة الخطر بجدول ترتيب البطولة بعد الفوز الأخير للبترولى على الإنتاج الحربى بهدف نظيف فى المباراة الماضية الذى أدى إلى ارتقاء الفريق فى جدول ترتيب الدورى.

ويحتل إنبى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 26 نقطة وخلفه الداخلية بفارق نقطة وحيدة لذلك يسعى الفريقان لخطف نقاط المباراة للتقدم نحو منطقة الوسط والابتعاد عن منطقة الهبوط بالدورى.