مصراوي - كتب - بهاء حجازي: نشر المخرج مجدي الهواري عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة وجه بها رسالة للاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي. وكتب الهواري: " لاعيب وكاريزما وحريف وموهوب، لازم تفكر يامعلم تمثل". و سجل محمد صلاح لاعب ليفربول، هدف ليفربول الثاني أمام ساوثهامبتون من كرة انطلق بها من نصف الملعب، مسجلا هدف انتزع إعجاب جماهير النادي الأحمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجدي الهواري يطلب من صلاح التفكير في التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.