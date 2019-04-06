أياكس يضم خليفة يونج ويُحيي ذكريات كريستيان تشيفو

توصل البطل القياسي للدوري الهولندي “أياكس أمستردام” لاتفاق رسمي بضم لاعب الوسط الروماني الشاب “رازافان مارين” الذي يقدم مستويات ملفتة منذ موسم ونصف رفقة نادي ستاندرلييج البلجيكي.

وأحيا أياكس بهذه الصفقة ذكريات الأسطورة كريستيان تشيفو، حيث يلعب رازافان في نفس مركزه كلاعب وسط إرتكاز، ويجيد كذلك في مركز لاعب الوسط الدفاعي.

وكان تشيفو أول لاعب روماني يمثل أياكس في التاريخ، وذلك خلال عامي 2000 إلى 2004، وبعدها رحل إلى الإنتر الإيطالي ليحقق معه عديد الألقاب مثل الثلاثية التاريخية عام 2010.

ودافع عن قميص أياكس من منتخب رومانيا ثلاثة لاعبين آخرين هم “بوجدان لوبونت ونيكولاي ميتيا وجورج أوجارارو”.

ومنذ رحيل جورج أوجارارو في عام 2010 إلى ستياوا بوخارست على سبيل الإعارة لم يمثل أي لاعب روماني فريق أياكس، حتى جاء رازافان هذا العام، والفضل يعود لرحيل لاعب الارتكاز الهولندي “فرينكي دي يونج” الذي وقع لبرشلونة نظير 80 مليون يورو قبل 3 أشهر ونصف لينضم في الصيف المقبل.

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ونشرت إدارة أياكس فيديو تقديم رازافان مارين للإعلام الهولندي أمس الجمعة، في حضور الأسطورتين “مارك أوفر مارس وإدوين فاندر سار”.

ووقع صاحب الـ 22 عامًا على عقد مدته 5 سنوات، يبدأ في الأول من يوليو 2019 وينتهي في 30 يونيه 2024.

وقال موقع أياكس الرسمي أن الصفقة كلفت خزينة النادي مبلغ 12.5 مليون يورو، مقابل الحصول على الدولي الروماني من النادي البلجيكي الذي انضم لصفوفه في منتصف موسم 2017/2016 من فريق طفولته “فيتورول كونستانتا”.

ومَثل رازافان مارين فريق فيتورول في الفترة من 2012 إلى يناير 2017، ولعب ما مجموعه 75 مباراة بالدوري الروماني، سجل خلالهم 8 أهداف.

وسجل رازافان – المولود في بوخارست عام 1996 – ستة أهداف في 30 مباراة لعبها مع ستاندرلييج بالدوري البلجيكي الممتاز هذا الموسم، ليساعده على احتلال المركز الثالث، ومن ثم التأهل للمنافسة في المجموعة الأولى التي تُحدد الفائز بلقب الدوري والمتأهلين إلى المسابقات الأوروبية الأوروبية الموسم المقبل.

وتخرج اللاعب في أكاديمية أسطورة أساطير رومانيا “جورج هاجي” ثم لعب مع نادي إف سي فيتورول وستاندرلييج، ومثل منتخب رومانيا في 15 مباراة دولية.