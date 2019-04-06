اونلاين | كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة ريال مدريد وايبار kora star بدون تقطيع رابط يلا شوت

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كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة ريال مدريد وايبار kora star بدون تقطيع رابط يلا شوت

يحل إيبار ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو يوم السبت 6 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 1 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني 2018-19.

خسر الميرينجي في مباراته الأخيرة في الدوري أمام فريق فالنسيا بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة 30 من الليجا، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 30 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 18 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى 9 هزائم.

يقدم إيبار موسم جيد حتى الآن في الليجا، فكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق رايو فاليكانو، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 30 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 9 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في 12 لقاء.

سيغيب عن ريال مدريد في المباراة ضد إيبار الحارس تيبو كورتوا وماركوس يورنتي بداعي الإصابة، ولن يفتقد الميرينجي أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيبدأ زين الدين زيدان بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع براموس وفاران في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، داني سيبايوس، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيما بجانب جاريث بيل وماركو أسينسيو.

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - دانيل كاربخال

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توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لإيبار

سيغيب عن فريق إيبار في هذا اللقاء الثنائي أنايتز أربيا سيرجي إنريك بداعي للإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

من المتوقع أن يدفع المدرب مينديليبار بإيفان راميس وأوليفيرا في قلب الدفاع، وسيعتمد على سرعات الثنائي تشارليز دياز وكيكي لقيادة هجوم الفريق في المباراة ضد الميرينجي.

التشكيل | 4-2-3-1

ماركو دميتروفيتش

خوزيه أنخل كوتي - إيفان راميس - باولو أوليفيرا - روبن بينا

مارك ك - جونزالو إسكالانتي - باباكولي ديوب - فابيان أوريلانا

تشارليز دياز - كيكي