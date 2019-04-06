اونلاين | olline kora مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر- رابط يلا شوت لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر olline kora مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر- رابط يلا شوت لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار مساء اليوم 6-4-2019 في منافسات بطولة الدورى الاسبانى، فى مواجهات الاسبوع الواحد والثلاثون من الدور الثانى فى الليجا الاسبانى ويمكن مشاهدة المباراة فى بث مباشر من خلال موقع كورة اون فى نقل مباشر للقاء.

حيث يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار مساء اليوم حيث تترقب جماهير كرة القدم الاسبانية اللقاء ويمكن متابعة مباراة مباراة ريال مدريد مع إيبار اون لاين, من موقع كورة اون في توقيت الساعة الرابعة والربع بالتوقيت المصرى, وفي تمام الساعه الخامسة والربع بالتوقيت السعودى.

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موعد وتفاصيل مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم

بطولة الدورى الاسبانى

توقيت الساعة 16:15 بالتوقيت المصرى

توقيت الساعة 17:15 بالتوقيت السعودى