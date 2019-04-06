اونلاين | livehd7 كورة اون لاين مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار bein sport

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livehd7 كورة اون لاين مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار bein sport

يواجه ريال مدريد ضيفه ايبار في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الاسباني، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصرياً عبر HD3، انطلاقاً من الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى ريال مدريد إلى الفوز ضد ايبار لتعويض خسارته في المباراة الأخيرة أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف.

وحقق ريال مدريد في 30 مباراة خاضها بالدوري 18فوزا، وثلاث تعادلات، و9 هزائم.

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موعد مباراة ريال مدريد - ايبار

مباراة ريال مدريد وايبار تبث على قناة beIN SPORTS HD3 مباشرة، في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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