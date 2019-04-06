اونلاين | OSTORA مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار موعد مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم والقنوات الناقلة السبت 6 / 4 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر OSTORA مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار موعد مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم والقنوات الناقلة السبت 6 / 4 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الريال في مهمة جديدة ضد نادي إيبار، من أجل تحقيق ثلاث نقاط هامة للغاية، بعد الهزيمة الماضية الأولي مع المدرب الفرنسي العائد من جديد، زين الدين زيدان، فهل ينجح الأخير بتدارك الموقف مجدداً ويفوز بنتيجة معقولة وأداء قوي ضد نادي إيبار، أم سيكون للأخير رد فعل وينجح في إقتناص التعادل أو الفوز، مستغلاً حالة الملكي التي ظهر بها في لقاءه الأخير ضد نادي فالنسيا.

نحن عبر الخليج 365 ننقل لكم موعد مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم السبت الموافق 6 / إبريل، في أحد لقاءات الدوري الإسباني الدرجة الأولي 2019، الدور الثاني، وتحديداً في أحد مواجهات الجولة الحادية والثلاثين، في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، سيقام اللقاء علي ملعب سانتياغو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإيبار اليوم

سيتم نقل مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم، فضائياً عبر قنوات بي إن سبورت 3، وذلك لأن هذه القنوات، هي المالك الوحيد لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القنوات المشفرة عن طريق الإشتراك من القناة أو عن طريق أقرب موزع لديك.

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المباراة ريال مدريد – إيبار

اليوم السبت 6 / إبريل / 2019

الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة بي إن سبورت 3