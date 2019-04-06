اونلاين | kora star HD- مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر بتاريخ 6-4-2019 الدوري الاسباني live on line

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kora star HD- مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر بتاريخ 6-4-2019 الدوري الاسباني live on line

يقود الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، مباراته المئوية فى مسابقة الدوري الإسباني فى مشواره التدريبى عندما يقود الملكى أمام إيبار، فى المواجهة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 31 من الليجا.

kora star HD- مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر بتاريخ 6-4-2019 الدوري الاسباني live on line

وقاد زيدان الفريق الملكى فى 99 مباراة بالدوري الإسباني فى الولايتين الأولى والثانية، نجح خلالها ريال مدريد فى تحقيق 70 انتصارا بالإضافة إلى 18 تعادل و11 هزيمة، وسجل خلال هذه المباريات 269 هدفا واستقبلت شباكه 105 هدفا.

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kora star HD- مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر بتاريخ 6-4-2019 الدوري الاسباني live on line

وحصد ريال مدريد فى عهد زيدان 228 نقطة فى الليجا، ونجح خلال هذه الفترة فى قيادته نحو التتويج باللقب مرة واحدة فى موسم 2016/2018.

kora star HD- مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر بتاريخ 6-4-2019 الدوري الاسباني live on line

وينتظر زيدان الانضمام لقائمة المدربين الأكثر خوضا للمباريات فى الدوري الإسباني مع الملكى، حيث يصبح المدير الفنى السابع الذى يخوض 100 مباراة على الأقل فى المسابقة مع ريال مدريد حيث سبقه فى هذا الإنجاز كلا من: ميجيل مونيوز، ديل بوسكي، بينيهكر، مولوني، مورينيو، وميليانيتش.