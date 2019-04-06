اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم السبت 6 / 4 / 2019 الدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم السبت 6 / 4 / 2019 الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار ، يلتقي فريقي ريال مدريد وايبار ضمن الدوري الاسباني 2019، بالأسبوع 33 ، يدخل الملكي بعد خسارة من فريق فالنسيا بهدفين دون رد ، وسحاول ان يخرج من لقاء اليوم وهو في حوزته الثلاث نقاط ، ليسعد جماهيره بديارة سانتياجو برنابيو.

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وايبار في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:15 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 3 ويعلق علي اللقاء خالد الحدي، ويعد نتيجة مباراة الدور الأول بفوز أيبار بثلاث أهداف دون رد.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار مباشر

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