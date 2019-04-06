اونلاين | يلا شوت match مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر رابط يلاشوت SHOOT HD

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يلا شوت match مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر رابط يلاشوت SHOOT HD
تقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا تحدٍ جديد يدخله الأهلي عندما يحل ضيفًا على نظيره صن داونز في استاد لوكاس موريبي.
يلا شوت match مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر رابط يلاشوت SHOOT HD
ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة المقرر إقامتها في ذهاب دور ربع النهائي بدوري الأبطال.
يلا شوت match مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر رابط يلاشوت SHOOT HD
وأسفرت قرعة دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي مع صن داونز في دور ربع النهائي بعد تأهل الأحمر متصدرًا المجموعة الرابعة، على أن تُقام مباراة العودة بينهما يوم السبت المقبل.
يلا شوت match مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر رابط يلاشوت SHOOT HD
موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي اليوم
تُقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة على استاد لوكاس موريبي.
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القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
تُذاع مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، عبر قناة Bein Sports HD1 بتردد 12264، أفقي، ولن تبث عبر شاشات التليفزيون الأرضي نظرًا لإقامة اللقاء خارج مصر.
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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز مجانا
بخصوص أسماء تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز مباشرة اليوم، ستكون هي بعض القنوات المفتوحة، التي تقوم بعرض مشاهدة مباريات دوري أبطال إفريقيا مجانا في العديد من الأحيان، من بينها قناة دهوك hd المفتوحة، بجانب قناة أرينا سبورت، وقناة إدمان أذربيجان، بجانب قناة إيران 3ـ، وفي الأسفل ستجدون كل معلومات القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم مجانا.
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مباراة الاهلي وصن داونز اليوم
توقيت بداية مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت 6-4-2019، سيكون ابتداء من الساعة الواحدة زولا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثانية زولا، بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا، بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت الإمارات ستنطلق متابعة مباراة الاهلي اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءا.
مباراة الأهلي وصن داونز
يدخل الأهلي المباراة بعدما فاز على فريق الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري بنتيحة 2/0، كما كان قد تأهل الأهلي كأول للمجوعة للرابعة برفقة نادي سيمبا برصيد 10 نقاط جمعهم من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين.
أما صن داونز فقد تأهل عن المجموعة الأولى برفقة نادي الوداد المغربي، حيث أنه يحتل مركز الوصافة برصيد 10 نقاط وذلك بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مرتين، ويأمل في أن يحقق نتيجة إيجابية أمام الأهلي قبل مباراة الذهاب التي ستقام في يوم 13 من الشهر الجاري على ملعب الجيش بالسويس.
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موعد مباراة الأهلي وصن داونز
من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 في تلك الأوقات:
الثالثة عصرا بتوقيت مصر.
الرابعة عصرا بتوقيت السعودية.
الخامسة مساءا بتوقيت الإمارات.
ويدير اللقاء الحكم ماجيتي نداي.