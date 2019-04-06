اونلاين | يلا شوت match مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر رابط يلاشوت SHOOT HD

يلا شوت match مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر رابط يلاشوت SHOOT HD

تقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا تحدٍ جديد يدخله الأهلي عندما يحل ضيفًا على نظيره صن داونز في استاد لوكاس موريبي.

يلا شوت match مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر رابط يلاشوت SHOOT HD ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة المقرر إقامتها في ذهاب دور ربع النهائي بدوري الأبطال.

يلا شوت match مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر رابط يلاشوت SHOOT HD وأسفرت قرعة دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي مع صن داونز في دور ربع النهائي بعد تأهل الأحمر متصدرًا المجموعة الرابعة، على أن تُقام مباراة العودة بينهما يوم السبت المقبل.

يلا شوت match مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر رابط يلاشوت SHOOT HD موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي اليوم

تُقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة على استاد لوكاس موريبي.

يلا شوت match مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت لايف .. مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر رابط يلاشوت SHOOT HD القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تُذاع مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، عبر قناة Bein Sports HD1 بتردد 12264، أفقي، ولن تبث عبر شاشات التليفزيون الأرضي نظرًا لإقامة اللقاء خارج مصر.