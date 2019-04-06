اونلاين | ahlawy today مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم 6-4-2019 دوري أبطال أفريقيا yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ahlawy today مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم 6-4-2019 دوري أبطال أفريقيا yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتابع سوياً مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الاهلي الطامح للعودة إلي القاهرة بنتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمة حسم الصعود لدور نصف النهائي خلال مواجهة الإياب والتي من المقرر أن تقام علي استاد الجيش بالسويس في الثالث عشر من أبريل الجاري ولكن مهمة الاهلى اليوم ستكون في غاية الصعوبة خصوصاً أن فريق صن داونز الجنوب إفريقي أصبح من الفرق التي تنافس وبقوة علي البطولات الأفريقية حيث قد حصد لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016 علي حساب الزمالك المصري بالإضافة إلي حصولة علي لقب كأس السوبر الأفريقي.