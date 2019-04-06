اونلاين | fel3arda - مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت مشاهدة الاهلي اليوم كورة لايف al-ahly بث مباشر أتش دي افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر fel3arda - مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت مشاهدة الاهلي اليوم كورة لايف al-ahly بث مباشر أتش دي افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
fel3arda - مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت مشاهدة الاهلي اليوم كورة لايف al-ahly بث مباشر أتش دي افريقيا
تُقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة على استاد لوكاس موريبي قبل مباراة الاهلي وصن داونز اليوم، كان نادي القلعة الحمراء، تمكن من تجاوز الدور الماضي، في المركز الأول من المجموعة الرابعة، وذلك برصيد عشرة نقاط، حققها الاهلي، بعد تحقيق العلامة الكاملة، في ثلاث مباريات،ـ والتعادل في مباراة، وانهزم في مواجهتين.
fel3arda - مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت مشاهدة الاهلي اليوم كورة لايف al-ahly بث مباشر أتش دي افريقيا
وفي المقابل يدخل ممثل جنوب إفريقيا، موعد لقاء الاهلي اليوم في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا 2019، بعد تجاوز دور المجموعات، في المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد عشرة نقطة، بعد تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مواجهة، وانهزم في مباراتين.
fel3arda - مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت مشاهدة الاهلي اليوم كورة لايف al-ahly بث مباشر أتش دي افريقيا
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز اليوم
أما القناة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز مباشرة اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت HD 1، هذا وأعلنت القناة، انه سيتواجد في التعليق على أحداث ماتش الاهلي وماميلودي اليوم، المعلق أحمد الكواليني.
isco يلا شوت بث مباشر الاهلي وصن داونز اليوم كورة لايف مباراة الاهلي وصن داونز اليوم HD مشاهدة يوتيوب دوري ابطال افريقيا
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز مجانا
بخصوص أسماء تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز مباشرة اليوم، ستكون هي بعض القنوات المفتوحة، التي تقوم بعرض مشاهدة مباريات دوري أبطال إفريقيا مجانا في العديد من الأحيان، من بينها قناة دهوك hd المفتوحة، بجانب قناة أرينا سبورت، وقناة إدمان أذربيجان، بجانب قناة إيران 3ـ، وفي الأسفل ستجدون كل معلومات القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم مجانا.
isco يلا شوت بث مباشر الاهلي وصن داونز اليوم كورة لايف مباراة الاهلي وصن داونز اليوم HD مشاهدة يوتيوب دوري ابطال افريقيا
مباراة الاهلي وصن داونز اليوم
توقيت بداية مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت 6-4-2019، سيكون ابتداء من الساعة الواحدة زولا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثانية زولا، بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا، بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت الإمارات ستنطلق متابعة مباراة الاهلي اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءا.
مباراة الأهلي وصن داونز
يدخل الأهلي المباراة بعدما فاز على فريق الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري بنتيحة 2/0، كما كان قد تأهل الأهلي كأول للمجوعة للرابعة برفقة نادي سيمبا برصيد 10 نقاط جمعهم من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين.
أما صن داونز فقد تأهل عن المجموعة الأولى برفقة نادي الوداد المغربي، حيث أنه يحتل مركز الوصافة برصيد 10 نقاط وذلك بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مرتين، ويأمل في أن يحقق نتيجة إيجابية أمام الأهلي قبل مباراة الذهاب التي ستقام في يوم 13 من الشهر الجاري على ملعب الجيش بالسويس.
isco يلا شوت بث مباشر الاهلي وصن داونز اليوم كورة لايف مباراة الاهلي وصن داونز اليوم HD مشاهدة يوتيوب دوري ابطال افريقيا
موعد مباراة الأهلي وصن داونز
من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 في تلك الأوقات:
الثالثة عصرا بتوقيت مصر.
الرابعة عصرا بتوقيت السعودية.
الخامسة مساءا بتوقيت الإمارات.
ويدير اللقاء الحكم ماجيتي نداي.