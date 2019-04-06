اونلاين | kora online مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر كورة ستار

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kora online مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر كورة ستار
kora online مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر كورة ستار
ويلتقي نادي صن داونز مع الأهلي المصري على ملعب لوفتوس فيرسفيلد عصر اليوم السبت في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مدينة القاهرة و4:00 بتوقيت مكة المكرمة و5:00 بتوقيت دولة الإمارات.
kora online مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر كورة ستار
وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط بينما يأتي خلفه سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط.
kora online مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر كورة ستار
وتأهل صن داونز إلى هذا الدور بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط متساوياً مع الواد المغربي في عدد النقاط.
kora online مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر كورة ستار
kora online مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز رابط الاسطورة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر كورة ستار
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