اونلاين | kora live مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 6 / 4 / 2019 رابط تابع لايف

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مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز ، يلتقي فريقي الأهلي وصن داونز ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 ، يستضيف ملعب لوفتوس فير سفيلد اللقاء الأول والصعب جدا ، في مشوار المارد الأحمر الأفريقي خارج الديار ، وسيحاول الأهلي الخروج بالفوز قبل مباراة الاياب في الأسبوع المقبل..

تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي وصن داونز في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي بي ان سبورت 1 ، و يعلق علي اللقاء محمد الكواليني..

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مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر

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