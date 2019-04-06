رياضة | موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند في الدوري الالماني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند في الدوري الالماني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم السبت مباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد أليانز أرينا لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وتكمن مهمة المباراة في صراع الفريقين لحصد اللقب حيث يحتل بروسيا المركز الأول برصيد 63 نقطة فيما يأتي فريق بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 61 نقطة وسيحصد الفريق الفائز دفعة معنوية كبيرة من أجل التتويج باللقب.

وكانت مباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند قد إنتهت في الدور الأول بفوز رفقاء ماركو رويس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد سيغنال إيدونا بارك لحساب مباريات الجولة الحادية عشر يوم العاشر من شهر نوفمبر 2018.

وسجل ثلاثية البروسيا في الدور الأول ماركو رويس هدفين وباكو ألكاسير هدفاً فيما دون ثنائية الفريق البافاري اللاعب روبرت ليفاندوفسكي.

Advertisements

توقيت متابعة مباراة بايرن ميونخ ضد بايرن ميونخ على الهواء مباشرةً

تبدأ مباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند والتي تجمع الفريقان على ملعب أليانز أرينا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند اليوم السبت

تنقل مباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا دورتموند على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 5 ويعلق عليها المعلق الكبير سوار الذهب ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي مانويل جرافي.