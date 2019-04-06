رياضة | موعد مباراة سيمبا ضد مازيمبي 6 / 4 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة سيمبا ضد مازيمبي 6 / 4 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم السبت مباراة سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونجولي والتي تجمع الفريقان على الملعب الوطني في تنزانيا لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويطمح سيمبا للفوز بالمباراة من أجل قطع شوط كبير نحو التأهل للدور النصف النهائي خاصةً وأن المباراة تقام على أرضه ووسط جمهوره.

في المقابل يرغب الفريق الكونجولي في العودة بنتيجة إيجابية تمهد له الطريق من أجل التأهل للدور المقبل قبل مباراة الإياب التي تقام على ملعبه بعد إسبوعين من الآن.

وكانت مباراة سيمبا ضد مازيمبي قد تكررت في مواجهتين من قبل في العام 2011 لحساب دور الإثنين والثلاثين حيث نجح مازيمبي في الفوز بالكونجو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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قبل أن ينجح الفريق الكونجولي في حسم موقعة الإياب على ملعب سيمبا بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين قبل أن يقرر الإتحاد الإفريقي إستبعاد الفريق بسبب إشراك لاعب موقوف.

توقيت متابعة مباراة سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونجولي على الهواء مباشرةً

تبدأ مباراة سيمبا التنزاني ضد مازيمبي الكونجولي في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة المملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني ضد مازيمبي الكونجولي اليوم السبت

تنقل مباراة سيمبا التنزاني ضد مازيمبي الكونجولي على قناة بي إن سبورتس إتش دي 9 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير أحمد عبده وتم إسناد مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً إلى الحكم الدولي مصطفى غربال.