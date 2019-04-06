رياضة | إبراهيم سعيد يتوقع قائمة المنتخب المشاركة في أمم أفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد يتوقع قائمة المنتخب المشاركة في أمم أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق قائمة المنتخب المرشحة للمشاركة في أمم أفريقيا يونيو المقبل والتي تحتضنها مصر. وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "أتمنى من خافيير أجيري مدرب المنتخب أن يختار 25 لاعب لقائمة المنتخب المشاركة في أمم أفريقيا المقبلة وأن يغلق عليهم". واختتم سعيد تصريحاته قائلاً : " اتوقع تواجد هؤلاء اللاعبين في القائمة : محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمود جنش وعبد الله جمعه وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود علاء وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأحمد المحمدي وأحمد فتحي ووليد سليمان وبكار وعبد الله السعيد ومجدي أفشه وطارق حامد ومحمد النني ومحمد صلاح وأحمد علي وصلاح محسن".

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