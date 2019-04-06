انت الان تتابع وليد سليمان: لست قلقا من كثرة اللاعبين في نفس مركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ ص
وليد سليمان
قال وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه لا يقلق من كثرة اللاعبين المتواجدين في الفريق في نفس مركزه، مؤكدا على أن هناك منافسة شريفة بينه وبين جميع لاعبي الفريق. وأضاف سليمان، خلال لقائه ببرنامج «سهرة» الذي يعرض عبر قناة «الأهلي»: «هناك منافسة شريفة بيني وبين اللاعبين، ولا أقلق من ذلك». وأوضح سليمان، خلال حديثه عن المنافسة في الدوري، قائلا: «الزمالك مستقر هذا الموسم إلى جانب صفقاته الجيدة، والمنظومة اختلفت في الجزء المالي وتعاقدوا مع صفقات بأرقام كبيرة جدًا والعقود تغيرت».
وتابع سليمان : «الدوري هذا الموسم رائع، وهناك منافسة قوية جدًا والمستويات متقاربة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، وهناك استمتاع بمبارياتهم».وعن مستوى الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، أكد: «لاعب جيد جدًا، وأوباما أيضًا عندما يتحرك يصنع شكلًا جيدًا للأبيض وعدم انضمامه للمنتخب رؤية فنية».واختتم
وتابع سليمان : «الدوري هذا الموسم رائع، وهناك منافسة قوية جدًا والمستويات متقاربة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، وهناك استمتاع بمبارياتهم».
وعن مستوى الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، أكد: «لاعب جيد جدًا، وأوباما أيضًا عندما يتحرك يصنع شكلًا جيدًا للأبيض وعدم انضمامه للمنتخب رؤية فنية».
واختتم سليمان: «هناك أهداف كثيرة اعتبرها الأجمل لي، ولكن عندما يكون الهدف في نهائي إفريقيا يكون مختلفًا، لذلك هدفي في مرمى الترجي التونسي برادس هو الأجمل».
كان سليمان قد قال: إن مارتن لاسارتي، المدير الفني الحالي للأهلي علاقته جيدة بكل اللاعبين، ويعمل على الجانب النفسي والتحفيزي وأضاف للفريق، وتم تدعيمه بجانب عودة المصابين، عكس كارتيرون الذي لم يحالفه التوفيق».
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