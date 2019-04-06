شكرا لقرائتكم انفانتينو يحضر قرعة بطولة كأس الأمم الافريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسرى جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حضوره قرعة بطولة كأس الأمم الافريقية التى تقام فى مصر 12 ابريل الجارى تحت سفح الأهرامات إلا أنه لم يحسم حتى الآن اليوم الذى سيصل فيه القاهرة لترتيب استقباله خلال الفترة التى سيتواجد بها فى مصر، كما أكد نجم الكرة الإيفوارية وتشيلسى الانجليزى ديدييه دروجبا، حضوره هو الآخر لحفل القرعة بعد تلقيه الدعوة من كاف.

تستضيف مصر بطولة أمم افريقي لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين

فيما بدأت اللجنة المنظمة المحلية برئاسة هانى أبوريدة وضع قائمة المدعويين من المصريين والتى ستشهد تواجد نجوم المنتخب الوطنى فى جيلى 86 و90 بخلاف رؤساء اتحاد الكرة السابقين على رأسهم اللواء حرب الدهشورى، وسيكون وفقًا لخطة اللجنة المنظمة حضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى بصفته رئيس اللجنة العليا للجنة المنظمة لكان 2019.