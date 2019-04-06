شكرا لقرائتكم اخبار الدورى المصرى يوم 6-4-2019 وأزمة بين الجبلاية والضرائب بسبب القيمة المضافة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الدورى المصرى يوم 6-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها أزمة فى اتحاد الكرة بسبب مطالبة مصلحة الضرائب بتطبيق القيمة المضافة على نسبة الـ3 % من عقود اللاعبين و التى يحصل عليها اتحاد الكرة.

مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الطلائع

أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الثالثة عصر غداً السبت على ستاد كلية الشرطة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام .

لوك إيميل يعلن قائمة الطلائع لمواجهة الإنتاج

علن البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة الإنتاج الحربى فى الثالثة عصر غداً السبت على ستاد كلية الشرطة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام .

أزمة بين الجبلاية والضرائب بسبب القيمة المضافة

شهد اتحاد الكرة أزمة مؤخراً بسبب مطالبة مصلحة الضرائب بتطبيق القيمة المضافة على نسبة الـ3 % من عقود اللاعبين و التى يحصل عليها اتحاد الكرة.

نجم الدراويش منبهر بـ كينو قبل مواجهة الإسماعيلي وبيراميدز

Advertisements

أكد كريم بامبو لاعب الإسماعيلى ، أن بيراميدز فريق يضم نجوم كثيرين مميزين فى كل المراكز على رأسهم البرازيلى كينو الذى تفوق إمكانياته الدورى المصرى بكثير فى رأيى ، فهو لاعب لا يصدق من حيث الامكانيات الفنية.

حارس الإسماعيلى يتخلص من الجبس

تخلص محمد مجدى، حارس مرمى الإسماعيلى، من الجبس الذى تم وضعه فى يده ، بعد تعرض أحد أصابعه للشرخ، على خلفية مشاركته فى مواجهة الإفريقى التونسى بختام مشوار الفريق بدورى أبطال أفريقيا.

الإسماعيلى يحشد 20 لاعبا لموقعة بيراميدز

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه ، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا باستاد الدفاع الجوى لحساب الأسبوع الــ28 بمسابقة الدورى المحلى.

أبو ريدة يتدخل لحل خلافات عامر حسين وأعضاء مجلس الاتحاد

تدخل هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، لإحتواء الأزمة التى نشبت خلال الساعات الأخيرة، بين عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وبعض أعضاء مجلس الجبلاية ، لاسيما بعد شكوى رئيس المسابقات من تصريحات بعض الأعضاء فيما يتعلق بملف بعض المباريات المهمة وهو ما تسبب فى حالة من اللغط داخل الوسط الرياضى.