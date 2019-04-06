شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مثيرة فى تاريخ مواجهات الأهلى مع أندية جنوب افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الأهلى اختباراً إفريقياً جديداً عندما يواجه صن دانز الجنوب إفريقي عصر اليوم السبت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتي يحتاج الأهلى فيها لتحقيق نتيجة ايجابية تعينه قبل مباراة العودة فى مصر، وتحمل مواجهات الفريق الأحمر للأندية الجنوب إفريقية بشكل عام العديد من الأرقام المثيرة والتي يعد أبرزها، الآتى: عدد مواجهات الأهلى للأندية الجنوب إفريقية: 19 عدد الأندية التي واجهها الأهلى: 7 عدد انتصارات الأهلى على أندية جنوب افريقيا : 8 عدد التعادلات: 6 عدد هزائم الأهلى: 5 Advertisements عدد أهداف الأهلى: 26 عدد الأهداف فى شباك الأهلى: 16 أكبر انتصار للأهلى: 3 /0 صفر على حساب صن داونز أكبر هزيمة للأهلى: 3/4 أمام أورلاندو بيراتس هداف الأهلى فى مواجهات أندية جنوب افريقيا: خالد بيبو برصيد 4 أهداف لاعب الأهلى الأكثر مشاركة أمام فرق جنوب افريقيا : حسام عاشور 13 مباريات.

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