شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستدرج المقاولون العرب "الجريح" على ستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج وادى دجلة نظيره المقاولون العرب فى الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها دجلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما خسر المقاولون من الإسماعيلى بهدفين دون رد .

ويحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 6 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 42 هدف فيما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 31 هدف .

وطالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بالتمركز الدفاعى الصحيح لمواجهة الأهداف السهلة التى تسكن مرماهم وكانت سبباً فى تلقيهم 42 هدفاً بحثاً عن النقاط الثلاث ضمن خطة الهروب من مراكز القاع فيما شدد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون على لاعبيه ضرورة غلق صفحة الخسارة من الاسماعيلى والتركيز فى حصد نقاط مواجهة دجلة محذراً بالاستهانة بالفريق لاسيما بعد الانتفاضة التى شهدها فى الاسابيع الأخيرة بحثاً عن تصحيح مسار ذئاب الجبل لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى .