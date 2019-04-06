شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الأهلى وسموحة.. تعرف على مواجهات ختام الدول الأول ببطولة للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الثامنة مساء اليوم السبت، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الأسمنت الأثيوبى فى إطار ختام الدور الأول بالبطولة الإفريقية للأندية التى تقام على صالة الأهلى بفرع الجزيرة .

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كما تشهد الجولة الختامية بالدور الأول لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الاتحاد الليبى و فاج الغينى مع جامعة زيمبابوى و أهلى طرابلس الليبى مع الشرطة البوتسوانى وفاب الكاميرونى مع ولاية ديتشا الأثيوبى.

كما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كلا من جيسا جارا الرواندى مع جندميرى المدغشقرى وجى اس يو الكينى مع مونجازا الكونغولى وأسبوار الكونغولى مع السويحلى الليبى وروكينزو البوروندى مع السجون الكينى واساريا الليبى مع نيمو ستارز الأوغندى.