شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وحسنية أغادير بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم السبت، الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربى التى ستقام فى التاسعة من مساء غدا الأحد، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفنى من جانب الزمالك ممثلى الفريق على الجانب الإدارى سواء أيمن حافظ المنسق العام أو أحمد زاهر المدير الإدارى بجانب مصطفى ميلا مسئول المهمات بالفريق بجانب حكم المباراة والمراقب وممثلى الفريق المغربى.

ويشهد الاجتماع الفنى لمواجهة الزمالك التأكيد حول زى الفريقان فى اللقاء المنتظر بينهما وسوف يقام لقاء العودة يوم 14 من شهر أبريل الجارى على استاد الجيش بالسويس.