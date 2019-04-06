شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى وصن داونز فى بطولة دورى ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى مباراة هامة عندما يلتقي مع صن داونز الجنوب أفريقي بملعب الأخير اليوم ،السبت، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بمعنويات عالية بعد الفوز الهام الذى حققه على الإتحاد السكندري في الدوري قبل السفر لجنوب أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى وصن داونز فى بطولة دورى ابطال افريقيا

تنطلق مباراة الأهلى وصن داونز فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ويتطلع الاهلي فى مواجهة بطل جنوب افريقيا، لتحقيق نتيجة جيدة اليوم تُسهّل من مهمة الفريق في لقاء العودة السبت المقبل بمصر ، وتضم قائمة الأهلي في جنوب أفريقيا ، 21 لاعباً ، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي وأيمن أشرف وحسام عاشور وسعد سمير وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد فتحي ومروان محسن وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن ومحمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمود وحيد ووليد أزارو وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورامي ربيعة.

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لاسارتي يعول على الخبرات فى مواجهة صن دانز

ويعول لاسارتي المدير الفني للأهلي في لقاء اليوم على أصحاب الخبرات الكبيرة وكذلك القدرات الفنية العالية التى كان لها دور كبير في إنتصارات الفريق الأخيرة محلياً وأفريقياً ويأتي في مقدمتهم ، على معلول ورمضان صبحي وجونيور أجاي وناصر ماهر وعمرو السولية وحسام عاشور وناصر ماهر ومروان محسن وأحمد فتحي وسعد سمير ومن خلفهم الحارس الدولي محمد الشناوي.

تاريخ مواجهات الأهلى وصن داونز

مواجهات الأهعلى مع صن داونز عبر التاريخ تحمل تفوق واضح للأحمر حيث التقى الفريقين في 4 مباريات جميعها في دوري أبطال إفريقيا ، وكان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين اثنتين، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل ، وكانت المباراة الأولى في ذهاب دور نهائي دوري الأبطال نسخة 2001 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، وفي مباراة الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي بثلاثية نظيفة ، والتقى الفريقان مجددًا في نسخة 2007، وتحديدًا في الدور الثمن النهائي، حيث أقيمت مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2، وفي مباراة الإياب، فاز الأهلي بنتيجة 2-صفر، وإلتقى الأهلي بفرق جنوب أفريقيا في 19 مباراة في مختلف المسابقات الإفريقية ، وكان الفوز حليف الأهلي في 8 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات، فيما خسر الأهلي 5 مباريات ، وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا، عندما فاز الأحمر بنتيجة 4-1 على حساب كايزر تشيفز في السوبر الإفريقية، عام 2002.