“الآن ترددات” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال...

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2019 هو أكثر ما يبحث عنه محب كرة القدم الآن، من اجل مشاهدة مباراة الذهاب بدور الثمانية من دوري الأبطال مجانا، حيث أن قناة بي ان سبورت القطرية المشفرة هي صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ولهذا سنحاول عبر تلك المقالة توفير حلول أخرى من أجل مشاهدة اللقاء المرتقب بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز

يدخل النادي الأهلي تلك المواجهة من أجل الفوز أو التعادل على أقل تقدير قبل خوض مباراة العودة ببرج العرب، وذلك اللقاء سيكون حاسم إذا أراد الاهلي الصعود لنصف نهائي البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

ستكون القنوات التي يمكنك من خلالها مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي اليوم عن طريق قناة إرينا سبورت على القمر يوتلسات وتردد القناة هو 11512 ومعدل التصحيح هو 30000، وهناك قنوات أخرى ناقلة للمباراة وهي كالتالي.

1- قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

2- تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

3- تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

4- تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

5- تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

تفاصيل وموعد مباراة الأهلي وصن داونز

مباراة الاهلي وصن داونز ستقام في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت مصر على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في حضور جماهيري كبير لمساندة اصحاب الارض.

وسنقوم بإضافة قنوات فضائية أخرى ستنقل اللقاء، في حال تمكنا من الحصول على ترددات يفترض نقلها للقاء الأهلي ضد صن داونز.