موعد مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 والقنوات...

نعرض عليكم موعد مباراة الاهلي وصن داونز القادمة، وذلك في موعد مباريات الاهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، وذلك بعد أن تما الإعلان عن نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا في دور ربع النهائي، حيث ستجدون موعد مباراة الاهلي وصن داونز في مباراة الذهاب والإياب من دور الثمانية.

موعد مباراة الاهلي وصن داونز اليوم

من المنتظر أن يكون موعد مباراة الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي القادمة في مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018/2019، يوم السبت الموافق ل 6 أبريل 2019، وستجرى مباراة الذهاب بجنوب افريقيا، حيث ينزل الاهلي المصري ضيفا على صن دوانز، أما موعد مباراة الاهلي وصن داونز في مباراة الإياب، سيكون يوم السبت الموافق ل 13 فبراير 2019، وفي حالة تغير موعد مباراة الذهاب سنقدمه لكم من خلال هذا الموضوع فتابعونا.

توقيت بداية مشاهدة المباراة سنقدمه لكم فوار الإعلان عليه بشكل رسمي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف:، أما القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز مباشرة، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، وسنقدم لكم كل جديد في الموضوع

توقيت متابعة مباراة لاهلي وصن داونز ماميلودي اليوم

تما الإعلان أنه مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم السبت الموافق ل 6 أبريل 2019، ستنطلق في تمام الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش، الذي يصادف الساعة 15.00 بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت السعودية المحلي.

أما القناة الناقلة لمباراة لاهلي وصن داونز الجنوب إفريقي مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق، المعلق محمد الكواليني، ومن هن تجدون القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي اليوم وصن دوانز.

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موعد مباراة الاهلي وصن داونز في ربع نهائي

في مباريات دور المجموعات، كان المارد الأحمر تمكن من التأهل في المركز الأول من المجموعة الرابعة، وذلك برصيد عشرة نقاط، جمعها بعد تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات، والتعادل في مواجهة، وانهم في مباراتين.

وفي المقابل قبل موعد مباراة الاهلي القادمة في دور الثمانية من دوري الأبطال، تمكن فريق صن دوانز ما ميلودي، في المركز الثاني من المجموعة الأولي، برصيد عشرة نقاط، بعد الفوز في ثلاثة مباريات، والتعادل في مباراة، وانهزم في مباراتين.

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