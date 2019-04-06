جدول مباريات الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2019| موعد مباراة الاهلي وصن داونز ماميلودي اليوم...

ننشر لكم مجموعة الاهلي في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، كما سنقدم لكم جدول مباريات الاهلي القادمة في دوري الأبطال، وذلك بعد التعرف على نتيجة قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2018/2019، ومعا اقتراب كل موعد من مواعيد مباريات الاهلي في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، سنقدم لكم توقيت المباراة والقنوات الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في دور المجموعات.

جدول مباريات الاهلي القادمة

بخصوص موعد بداية مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، فقط أعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، انه سيكون بتاريخ يوم السبت الموافق ل 11 يناير 2019، وستنتهي مباريات دور المجموعات في شهر مارس 2019، حيث هذا الموسم غير الكاف نظام إجراء مباريات دوري الأبطال، حيث من المنتظر أن تكون موعد مباراة نهائي دوري الإبطال في إفريقيا، مع نهاية الموسم الكروي الجاري، كما هو النظام المعمول به في القارة الأوروبية.

ترتيب مجموعة الاهلي في دوري أبطال إفريقيا 2019

الآن إليكم جدول ترتيب مجموعة الأهلي، بعد نهاية مباريات الجولة الثانية، بتعادل الاهلي والساورة، بنتيجة هدف مقابل هدف، فما تمكن فيتا كلوب من الفوز على سيمبا التنزاني، بنتيجة خمسة أهداف دون رد.

الأندية عدد المباريات النقاط 1:لاهلي “تأهل” ستة مباريات عشرة نقاط 2:سيمبا التنزاني “تأهل”

ستة مباريات تسعة نقاط شبية الساورة الجزائري ستة مباريات ثمانية نقاط فيتا كلوب الكونجولي ستة مباريات سبعة نقاط

مواعيد مباريات الاهلي القادمة

سيكون الموعد مع أول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ضد فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونجو، ومن المنتظر أن يكون موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب، بتاريخ اليوم السبت 12 يناير 2019.

وستنطلق مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي، الذي يوازي الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

انتهت نتيجة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم،في مباريات الجولة الأولى من المجموعة، بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدفين دون رد، سجلهم كل من ألاعب ناصر ماهر في الدقيقة 65 من المباراة، وألاعب علي معلول من علامة الجزاء في الدقيقة 80 من المواجهة.

موعد مباراة الاهلي القادمة

في الجولة الثانية، من جدول مباريات الاهلي في دوري الأبطال 2019، سيكون الموعد مع موعد مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم، التي ينزل من خلالها المارد الأحمر، ضيفا على الفريق الجزائري، على أرضية ملعب 20 أوت، وستنطلق متابعة المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة، وذلك يوم الجمعة الموافق ل 18 يناير 2019 الجاري.

وستعرض متابعة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم، عبر قناة بي ان سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها، معلقين، وهما كل من المعلق حفيظ الدراجي، بجانب المعلق محمد الكوليني، ومن هنا إليكم ترتيب مجموعة الاهلي.

انتهت نتيجة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم، بنتيجة التعادل الإيجابي بين الطرفين، هدف مقابل هدف.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني القادمة

موعد مباراة الاهلي القادمة في دوري الأبطال، سيكون ضد سيمبا التنزاني، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، وسيكون موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني المقبلة، هو يوم السبت الموافق ل 2 فبراير 2019.

توقيت مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم

انطلاقة متابعة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم، في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، سيكون إبتداء من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

انتهت نتيجة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم في مباريات الجولة من دوري الأبطال، بفوز الاهلي بنتيجة خمسة أهداف دون رد.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا القادمة في مباراة العودة

جاء في جدول مباريات الاهلي القادمة، أنه موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني القادمة، في مباريات الجولة الرابعة من المجموعة، انه سيكون يوم الثلاثاء الموافق ل 13 فبراير 2019، وسنقدم لكم توقيت المباراة، معا اقتراب موعد المباراة.

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توقيت مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم

ستنطلق متابعة مباراة الاهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، ابتداء من الساعة الواحدة زولا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثالثة من مساء اليوم، بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

أما القناة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا مباشرة اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 2،وسيتواجد في التعليق على مباراة اليوم، المعلق علي محمد علي، ومن هنا ستجدون تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي ضد سيمبا التنزاني مجانا.

نتيجة مباراة الاهلي وسيمبا

انتهت نتيجة لقاء الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم، في مباريات الجولة الرابعة من مجموعة الاهلي، بفوز أصحاب الأرض، نادي سيمبا، وذلك بنتيجة هدف دون رد.

موعد مباراة الاهلي القادمة ضد فيتا كلوب

جاء في جدول مباريات الاهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2019، أنه موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب القادمة،في مباريات الجولة الخامسة من المجموعة، سيكون يوم الجمعة الموافق ل 8 مارس 2019 القادم، والتي ينزل من خلالها الاهلي ضيفا على فيتا كلوب.

انتهت نتيجة مباراة الاهلي وفيتا كلوب، بهزيمة الاهلي بنتيجة هدف دون رد.

موعد مباراة الاهلي وشبية الساورة اليوم

سيكون الموعد مع مشاهدة مباراة الاهلي وشبيىة الساورة اليوم، في مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة، والتي ستنطلق في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

انتهت نتيجة مباراة الاهلي والساورة الجزائري في ختام مباريات المجموعة، بفوز نادي الاهلي، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليضمن المارد الأحمر التأهل إلى مباريات الدور القادم من البطولة الإفريقية.

موعد مباراة الاهلي القادمة في دور الربع النهائي

هذا ومن المنتظر أن تجرى قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019 في دور ربع النهائي، يوم الأربعاء الموافق ل 20 مارس 2019 الجاري، وسيكون موعد مباريات الاهلي في دور الثمانية من البطولة الإفريقية، إما يوم 5 أو 6 أو 7 أبريل القادم، بنسبة لمباريات الذهاب، أما موعد مباريات الإياب، ستجري، بتاريخ 12 أو 13 أو 14 أبريل 2019.، وسنقدم لكم التفاصيل بعد التعرف على نتيجة القرعة.

موعد مباراة الاهلي وماميلودي صن داونز القادمة

تما التعرف عن نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، وستكون مباراة الاهلي القادمة، ضد ماميلودي الجنوب إفريقي، ومباراة الذهاب ستجرى بجنوب إفريقيا، أما موعد مباراة الاهلي وماميلودي صن داونز القادمة، من المنتظر أن يكون هو يوم السبت الموافق ل 6 أبريل 2019 القادم.

توقيت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز ماميلودي اليوم

من المنتظر أن تنطلق مباراة الاهلي وصن دوانز اليوم، في تمام الساعة الواحدة زولا بتوقيت غرينتش، الذي يوازي ويصادف الساعة الثالثة مساءا، بتوقيت القاهرة المحلي، وفي الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

أما القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن دوانز اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت HD 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق محمد الكوليني، ومن هنا تجدون صورة تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي اليوم.

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