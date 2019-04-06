بالفيديو| محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول

الوطن
حرص محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة إلى جماهير «الريدز» عقب مواجهة ساوثهامبتون التي أقيمت أمس وأحرز فيها هدف.
ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو للفرعون عقب نهاية المباراة، وقال: "لن تسير وحدك".
وسجل محمد صلاح 32 هدفا في الموسم الماضي مع ليفربول والذي توج بهم هداف الدوري الإنجليزي، قبل أن يسجل 18 هدفا هذا الموسم.
فوز ليفربول رفع رصيدهم للنقطة 82 ليصعد لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 33 في المركز السادس عشر.
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