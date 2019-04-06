نجم دجلة أولى صفقات الزمالك الصيفية

ترغب لجنة الكرة بنادى الزمالك في التعاقد مع لاعب وسط نادي وادي دجلة “محمود عبد العاطي” قبل فتح باب الانتقالات الصيفية القادمة.

وتستعد إدارة الزمالك لإرسال فاكس رسمي إلى دجلة لطلب التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، والذي صعد للفريق الأول لدجلة عام 2014.

ولفت عبد العاطي أنظار المدير الفني للزمالك كريستيان جروس بسبب الأداء المميز الذي يقدمه مع فريق دجلة خلال الموسم الحالي، حيث تطور مستواه بصورة ملحوظة عن المواسم السابقة، هو ما دفع مدرب الزمالك نحو طلب التوقيع معه.

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ويرتبط اللاعب بعقد مدته ثلاثة مواسم قادمة مع وادي دجلة، لكنه يرغب في خوض الخطوة التالية من مسيرته الكروية بالانتقال إلى الزمالك.

ولعب عبد العاطي جميع المباريات الست الماضية لوادي دجلة، لمدة 90 دقيقة في كل مباراة، إلا أن الفريق الأصفر حقق الفوز في مباراتين على المستقبل وإنبي، وخسر أمام الأهلي وبتروجيت ومصر المقاصة، وتعادل في الجولة الـ26 مع طلائع الجيش.

ولم يظهر اللاعب في مباراة سموحة التي شهدت فوز دجلة 3/2 بصعوبة يوم 29 مارس الماضي في الجولة الـ 27.

ولا يزال عبد العاطي يبحث عن أول أهدافه بقميص وادي دجلة في الدوري العام منذ تصعيده عام 2014، حيث شارك حتى الآن في 34 مباراة دون أي هدف.