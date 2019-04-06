الشرطة الأرجنتينية تحتجز والد ليونيل ميسي

احتجزت الشرطة الأرجنتينية، والد أسطورة برشلونة والهداف التاريخي للدوري الإسباني، ليونيل ميسي، لقيامه بدهس سائق دراجة نارية نهاية الأسبوع الماضي.

وقع الحادث يوم أمس الخميس في بلدة روزاريو في الساعة 23:00 بتوقيت جرينيتش، عندما اصطدمت سيارة والد ميسي (خورخي) بسائق دراجة نارية شاب،

وأصيب سائق الدراجة النارية بجروح طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى، حسبما قالت محطة (TN) الأرجنتينية.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن خورخي ميسي غادر قسم الشرطة الذي أحتجز به بسبب رفض سائق الدراجة إتخاذ أي إجراء قانوني ضد والد الأسطورة.

ووقع الحادث جنوبي مدينة روزاريو في الحي الذي عاش فيه ميسي طفولته، ولا يزال أقاربه يقطنون به حتى الآن.

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في سياق متصل، تخلص ميسي من أثار الإصابة التي ألمت به في مباراة فنزويلا الودية، وتسببت في غيابه عن مباراة المغرب التي استضافها ملعب ابن بطوطة في طنجة يوم 26 مارس الماضي.

وعاد ميسي للعب في الدوري الإسباني بعد استئناف النشاط المحلي أمام إسبانيول عندما فاز برشلونة 2/صفر، لكنه جلس على دكة البدلاء في الشوط الأول من المباراة التالية أمام فياريال.

وجاءت مشاركة ميسي في الدقيقة 60 واستطاع تسجيل هدف في الدقيقة 83 من ركلة حرة مباشرة ساعدت فريقه على خطف التعادل بنتيجة 4/4 من ملعب لا سراميكا.

وبات ميسي على أهبة الاستعداد لمواجهة أتلتيكو مدريد كلاعب أساسي يوم غد السبت، قبل الرحيل إلى ملعب أولد ترافورد لملاقاة مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.