رد غريب من زيدان يثير الشكوك حول استمرار سيطرة فلورنتينو بيريز

اعترف الفرنسي “زين الدين زيدان”، مدرب ريال مدريد، بأن المباريات الثماني المتبقية في الدوري الإسباني ستساعده على تحديد اللاعبين الذين سيبقون أو الذي سيغادرون، مطالبًا باحترام الجميع على كل ما قدموه للنادي للفوز بألقاب خلال السنوات الخمس الماضية.

وردًا على سؤاله في مؤتمر صحفي عشية مواجهة إيبار في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني، حول خططه للموسم القادم فيما يتعلق باللاعبين، رد زيدان بشكل مُبهم، أوحى للبعض وكأن فلورنتينو بيريز لا يزال يُسيطر على الأمور الفنية في الفريق.

وقال زيدان “لم أقرر بعد، ما زال أمامنا شهر ونصف على انتهاء منافسات الدوري المحلي”.

وأضاف “كم بطولة فاز بها ريال مدريد في الخمس سنوات الماضية مع العناصر الحالية للفريق؟. هذا أمر معقد نحاول تغييره، لأن ما يحتاجه ريال مدريد هو العودة لتحقيق الفوز”.

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وتابع “أنا هنا من أجل ذلك. نتقبل الصعوبات ووجود عدد أقل من المشجعين في الملعب، لكن لا يمكننا أن ننسى ما قدمه كل لاعب من هؤلاء اللاعبين”.

وأبرز مدرب النادي الملكي تفهمه لموقف مشجعي الفريق، قائلاً “أتفهم أن المشجعين يريدون رؤية فريقهم يفوز وهذا طبيعي لأن هذا الفريق لطالما حقق الانتصارات، لكن هذا لا يعني عدم رغبة في تحقيق المزيد، بل الأمر يتعلق بموسم معقد ليس أكثر، والموسم القادم سنقوم بأمور لن نتحدث عنها الآن”.

وعن قراءته لأخطاء الريال هذا الموسم، أقر “زيزو” بمعاناة الفريق لهز الشباك، مبرزًا أن “الأرقام تظهر أن الريال عانى هذا العام، ويجب تقبل الأمر”، مضيفًا “لقد واجهنا صعوبة في التسجيل لكننا سنغير ذلك”.

وبرغم الهزيمة أمام فالنسيا (1/2) في الجولة الماضية على ملعب المستايا، أبرز زيدان الأمور الإيجابية في المباراة، بقوله “رأيت الكثير من الأمور الجيدة تجعلني لا أستطيع أن أقول إننا لعبنا بشكل سيء. علينا مواصلة التحسن لكن ليس كل ما نفعله مؤخرًا يصنف سيئًا”.

وعن مواجهة غد أمام إيبار، أعرب زيدان عن ثقته في أن فريقه سيقدم “مباراة جيدة”، مشددًا على أنه كمدرب يتعين عليه قول بعض الأشياء للاعبين، وأهمها أن أفضل طريقة للخروج من هذا الموقف هو أن يواصلوا العمل وأن يفرحوا حين يحققوا الفوز بمباراة ما، حتى وإن كان الفريق لا ينافس على شيء لأن الخسارة أمر سيء للغاية.