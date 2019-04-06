غيابات مؤثرة في صفوف حسنية أكادير أمام الزمالك

يغيب عن صفوف فريق حسنية أكادير المغربي مجموعة من اللاعبين البارزين فى مواجهة الزمالك بعد غدٍ الأحد.

المباراة المقرر إقامتها على ملعب أدرار في مدينة أكادير جنوبي المغرب، لحساب ذهاب ثمن نهائي كأس الكونفيدرالية، ستشهد غياب 5 لاعبين رئيسيين من حسنية أكادير.

ويتصدر غيابات الفريق لاعب الوسط المتميز “المهدي أوبيلا”، وورأس الحربة الصريح “كريم البركاوي” الذي سجل 4 أهداف في 9 مباريات بالدوري المغربي (البطولة) هذا الموسم.

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كما سيغيب المدافع الشاب “عبد الكريم باعدي” وزميله في الخط الخلفي “عبد الحكيم باسيني”.

أما اللاعب الخامس فهو المهاجم الموهوب القادم من نهضة بركان “بدر قشاني”.

وتوجد احتمالية لعدم مشاركة مهاجم شباب ريف الحسيمة السابق “أيوب المالوكي”، بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية عقب تعرضه للإصابة فى مباراة أولمبيك آسفي بالجولة الـ 26 من الدورى المغربي للمحترفين يوم الثاني من أبريل الجاري.

وتقام مباراة إياب ثمن نهائي الكونفدرالية في السويس أو الإسكندرية – لم يحدد بعد – بعد أسبوع واحد من مباراة الذهاب.