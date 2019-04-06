رياضة | التشكيلة المتوقعة لموقعة يوفنتوس وميلان بالكاتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لموقعة يوفنتوس وميلان بالكاتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره فريق ميلان مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري على ملعب يوفنتوس آرينا.

نشرت صحيفة لاجازيتا الإيطالية تشكيلة يوفنتوس المتوقعة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: تشيزني

خط الدفاع: دي تشيلو، بونوتشي، روجاني، كانسيلو

خط الوسط: بينتاكور، إيمري تشان، سبينازولا

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خط الهجوم: ديبالا، ماندزوكيتش، بيرنارديسكي

فيما جاءت تشكيلة ميلان المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: رينا

خط الدفاع: كالابريا، موساشيو، رومانيولي، رودريغز

خط الوسط: كيسي، باكايوكو، هاكان

خط الهجوم: سوسو، بياتيك، بوريني