رياضة | موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي، نظيره فريق أتليتكو مدريد، اليوم السبت في الساعة 8:45 مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

وأشار إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، إن مواجهة فريقه ضد نادي أتليتكو مدريد ستكون حاسمة في مشوار الفريق لحصد بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن تصويت الجماهير لعدم استمراره مع الفريق : "الحقيقة أنني لا أعطي أهمية للتصويت لا الرياضية ولا السياسية، وأعتقد أن الكثير راضي عني ونسعى لتمديد سيطرتنا وترجمتها لألقاب، بالنسبة لي أنا حققت دوري واحد لكن الجميع حقق الكثير وأريد الثانية".

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي برشلونة، ضد فريق أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 3 HD.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي برشلونة :-

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حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - راكتيتش - ارثر - كوتينهو.

خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي برشلونة، ضد فريق أتليتكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني عبر موقع الخليج 365 الرياضي.