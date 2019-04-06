رياضة | موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف صن داونز الجنوب إفريقي منافسه الأهلي المصري في مباراة من العيار الثقيل وذلك عصر اليوم السبت والموافق 6 أبريل 2019 في إطار مباراة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب لوفتوس فيرسفيلد مباراة الأهلي وبطل جنوب أفريقيا وذلك عصر اليوم السبت في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مدينة القاهرة و4:00 بتوقيت مكة المكرمة و5:00 بتوقيت دولة الإمارات.

ويذكر فأن النادي الأهلي قد تأهل إلى دور الربع نهائي من البطولة الأفريقية بعد تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط فيما جاء خلفه نادي سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط.

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وكان نادي صن داونز قد تأهل إلى هذا الدور بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط متساوياً مع الواد المغربي في عدد النقاط.

وتقابل الفريقان في 4 مباريات سابقة حيث انتهت 2 منهم بالتعادل الإيجابي "في جنوب أفريقيا" فيما فاز المارد الأحمر في مباراتين "في القاهرة".

وسيتم نقل مباراة الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق محمد الكواليني.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب أفريقيا في دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي ومتابعة لأبرز أحداث اللقاء.