رياضة | إبراهيم سعيد : هذا الثلاثي الأفضل في القمة 117

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد : هذا الثلاثي الأفضل في القمة 117 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق بأن فرجاني ساسي نجم الزمالك ورمضان صبحي وحسام عاشور نجمي الأهلي كانوا الأفضل في مباراة القمة 117 بين الأهلي والزمالك في الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " متعجب من قرار لاسارتي مدرب الأهلي بعدم إشراك حسين الشحات أساسياً وهذا تسبب في فقدان الشحات للثقة في نفسه بنسبة 40% لأنه انضم للأهلي في صفقة قياسية".

وأضاف :"رمضان صبحي وفرجاني ساسي وحسام عاشور أبرز اللاعبين الذين شاركوا في القمة 117".

واختتم سعيد تصريحاته قائلاً : " عبد الله جمعه لم يقدم المستوى المطلوب منه لأنه كان ملتزما دفاعيا خوفا من التسبب في أخطاء".