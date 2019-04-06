رياضة | حوار| أحمد صبري: نملك طموحات كبيرة مع أسوان.. والزمالك الأقرب للدوري.. وصلاح مثلي الأعلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار| أحمد صبري: نملك طموحات كبيرة مع أسوان.. والزمالك الأقرب للدوري.. وصلاح مثلي الأعلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد صعود نادي أسوان الى الدوري الممتاز فتح أحمد صبري لاعب خط وسط نادي أسوان الحالي وحرس الحدود السابق قلبه في حواره مع "الخليج 365" ويتحدث "صبري" عن أصعب مباراة واجهته في رحلة الصعود ومثله الأعلى داخل وخارج مصر وتوقعه لبطل الدوري الممتاز والمنتخب الأقرب لحصد كأس الأمم الأفريقية.

1- في البداية .. ماهي أصعب مباراة قابلها أحمد صبري مع أسوان في رحله الصعود للممتاز ؟

كل المباريات بصراحة كانت قوية جدا وكانت صعبة لكن في الحقيقة أعتقد أصعب مباراة بالنسبة لي هي مباراة فريق المنيا في الدوري التاني كانت مواجهة صعبة جدا والحمد لله تفوقنا فيها.

2-ما هو طموح أحمد صبري وفريق أسوان في الدوري الممتاز؟

بإذن الله نكون مستعدين كويس للموسم الجديد ونحاول بقدر الإمكان ننهي الموسم في مركز جيد في جدول الترتيب بعيدا عن منطقة الهبوط.

3- هل لا يزال أحمد صبري يفكر في الانضمام للمنتخب ورأيك في القوام الموجود في المنتخب الحالي ومن اللي هيفوز باللقب الأفريقي؟

أي لاعب يتمني ينضم للمنتخب وطبعا المرحلة القادمة هبذل أقصى جهد للحصول على ثقه الجهاز الفني لمنتخب مصر والانضمام، وأعتقد القوام الحالي هم أفضل لاعبين في مصر ويستحقوا التواجد اتمنى لهم التوفيق ومن وجهة نظري المغرب هي أقرب منتخب للفوز بكأس أفريقيا.

4- ما هي أبرز التوجيهات اللي كان بيقولهالكم الكابتن مجدي عبد العاطي في رحلة الصعود للممتاز؟

الكابتن مجدي صاحب دور كبير منذ البداية والحقيقة كان دائما يطالبنا بإستغلال كل الفرص المتاحة والتسجيل من أقل الفرص والمطالبة بالتركيز طول ال90دقيقة.

5-ما رأيك في منافسة الدوري المصري وشايف مين الأقرب للفوز بالدوري؟

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لم نري منذ سنوات منافسة شرسة ما بين الأهلي والزمالك قطبين الكرة المصرية وأعتقد أنه انطباع جيد عن الدوري المصري ومن وجهة نظري الزمالك هو الأقرب للفوز بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

6-رأيك في تجربة بيراميدز في مصر؟

تجربة جيدة جدا جدا وفريق مثل بيراميدز عمل منافسة أكتر على الدوري المصري بدلا من الاقتصار في المنافسة على الأهلي والزمالك فقط وأيضا الاستثمار في كرة القدم شئ جيد.

7-من مثلك الأعلي في مصر وداخل مصر؟

مثلي الأعلي في مصر هو طبعا الفرعون محمد صلاح واتمنى له التوفيق مع ليفربول وحصد لقب الدوري الإنجليزي وخارج مصر مثلي الأعلى هو التونسي المتألق فرجاني ساسي يقدم مستوى رائع جدا مع الزمالك هذا الموسم

8- من أفضل لاعب في الدوري المصري ؟

بكل تأكيد أفضل لاعب في الدوري الموسم ده بالمناصفة بين التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك والبرازيلي كينو لاعب بيراميدز

9-من أفضل حارس في الدوري؟

أفضل حارس مرمى من وجهة نظري بصراحة من بداية الموسم هما عامر عامر حارس الإنتاج الحربي وأحمد عادل عبد المنعم حارس نادي مصر المقاصة.

يذكر أن أحمد صبري لاعب نادي أسوان احرز 3 أهداف وصنع 7 أهداف هذا الموسم في رحلة الصعود إلى الدوري المصري الممتاز