رياضة | الأهلي يقترب من ضم صخرة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من ضم صخرة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤلو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للتعاقد مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

واستقر النادي الأهلي على وضع صخرة دفاع الإسماعيلي على رأس أولويات تدعيم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وابتعد محمود متولي عن المشاركة مع الإسماعيلي في الفترة الأخيرة مما دفع النادي الأهلي لإعادة المفاوضات مع الدراويش لضم متولي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء الفانلة الحمراء بعد التوقيع سرا لولا خوف مجلس الإسماعيلي من رد فعل الجمهور المدينة الساحلية.

ولعب محمود متولي 14 مباراة هذا الموسم، علمًا بأنه لعب ضعف هذا العدد من المباريات في نفس التوقيت الموسم الماضي (28 مباراة).