رياضة | القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا والمعلق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا والمعلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي صن داونز الجنوب إفريقي على ملعبه مع النادي الأهلي المصري ويأتي ذلك عصر اليوم السبت والموافق 6 أبريل 2019 ضمن منافسات مباريات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويفتح استاد لوفتوس فيرسفيلد أبوابه لاستضافة مباراة الشياطين الحمر مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا، عصر اليوم السبت في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مدينة القاهرة و4:00 بتوقيت مكة المكرمة و5:00 بتوقيت دولة الإمارات.

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وستذاع مباراة الأهلي المصري ضد صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD "beIN Sport" بصوت المعلق محمد الكواليني.

كما صعد النادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي إلى دور الربع نهائي من البطولة الأفريقية بعد تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط بينما تأهل صن داونز بعدما حجز المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب أفريقيا في دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي ومتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة.