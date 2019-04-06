رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان 6 / 4 / 2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان 6 / 4 / 2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم السبت مباراة يوفنتوس ضد ميلان والتي تجمع الفريقان على ملعب أليانز ستاديوم لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على ترتيب الفريقين قبل مباراة اليوم المرتقبة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها.

وقبل المباراة يحتل البيانكونيري صدارة ترتيب الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم برصيد إحدى وثمانين نقطة جمعها الفريق بعد أن لعب ثلاثين مباراة حتى الآن حقق الفوز خلالها في ستة وعشرين مناسبة وتعادل في ثلاثة وتكبد مرارة الهزيمة في مباراة واحدة فقط.

في المقابل يدخل الميلان المباراة برصيد إثنين وخمسين نقطة وضعته في المركز الرابع وجاءت بفضل الفوز في أربعة عشر مناسبة والتعادل في عشرة فيما تكبد رجال جاتوزو الخسارة في ستة مباريات ونجحوا في تسجيل أربعة وأربعين هدفاً وتلقت شباكهم ثمانية وعشرين هدفاً.

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وكانت مباراة الفريقان في الدور الأول قد إنتهت بفوز اليوفي بهدفين مقابل لا شيء تلك التي جمعتهم على ملعب سان سيرو " جوزيبي مياتزا " لحساب مباريات الجولة الثانية عشر يوم الحادي عشر من نوفمبر 2018 حيث دون ثنائية الضيوف في هذه المباراة ماندجوكيتش وكريتسيانو رونالدو.

توقيت متابعة مباراة يوفنتوس ضد ميلان

تبدأ مباراة يوفنتوس ضد ميلان والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لأم القرى المملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

ألقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان

تنقل مباراة يوفنتوس ضد ميلان والتي تجمع الفريقان على ملعب أليانز ستاديوم عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمنافسات الاندية الإيطالي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ميشال فايري ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي.